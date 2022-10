Trigoria, la Roma prepara la sfida con l’Helsinki: torna in gruppo Zalewski

Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, la Roma è pronta a tornare in campo in un nuovo giovedì europeo. La squadra di Mourinho, giovedì alle 21, affronterà al Sonera Stadium di Helsinki l'HJK nella quinta giornata del girone C. Quest'oggi i giallorossi sono tornati a lavorare a Trigoria, sotto gli occhi attenti dello Special One, che può tornare a sorridere: Zalewski si è allenato in gruppo. Il polacco ha recuperato dall'indisposizione che lo ha tenuto lontano dalla sfida contro gli azzurri di Spalletti, e sarà regolarmente in campo contro i finlandesi. Partita fondamentale per i giallorossi che con una vittoria aggancerebbero il Ludogorets al secondo posto, prima dello scontro diretto del 3 novembre.