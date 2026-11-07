Il tecnico spera di recuperare Dybala e Svilar. Koné e Mancini resteranno nella Capitale

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Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni

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Tour de force finito. Appuntamento a Parma il 21 novembre dopo la sosta per le nazionali. Gasperini concede tre giorni di riposo alla squadra: la ripresa è fissata mercoledì. Il tecnico spera di recuperare Dybala e Svilar. Rimarrà nella Capitale anche Mancini che non andrà in Nazionale a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. Anche Koné sarà a disposizione del tecnico per due settimane. Più lunghi i tempi di recupero per Pellegrini che tornerà solamente nel 2027.

Gasperini AS Roma v US Sassuolo

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