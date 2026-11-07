Rodrigo Mora ha parlato ai microfono di SkySport al termine del match vinto contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Sul gol. "Un grande passaggio di Malen, ci ho provato e oggi sono stato fortunato a segnare un altro gol importante e la Roma continua a vincere"

Ti aspettavi una Roma così forte? "Sì, pensavo che fosse una squadra forte, lo vedevo anche in allenamento e lo stiamo dimostrando in campo. Dobbiamo continuare così e andrà bene".

Cos'è successo rispetto a inizio stagione? Ora giochi di più. "Il calcio è pazzo, a volte giochi e a volte no ma bisogna essere pronto. È il mio terzo gol consecutivo in campionato e sono molto contento".

Sulla convocazione col Portogallo. "Sono orgoglioso, è un piacere giocare per la nazionale. Ronaldo non ci sarà ma è il mio idolo, ho imparato molto da lui quando abbiamo condiviso lo spogliatoio".

MORA A DAZN

Che cosa ti sta dando questa Roma che cosa ti sta dando Gasperini. Hai segnato per la prima volta per tre partite di fila… "Fino a un mese fa, non andava così bene però sono molto contento che adesso le cose siano cambiate, ma il calcio è così a volte riesce a giocare alle volte non riesce a giocare, ma siamo una squadra e quindi quando non ci sono io ci sono tutti gli altri miei compagni che comunque fanno il loro lavoro, l’importante è vincere e giocare tutti insieme e migliorare tutti insieme".

Quali sono le caratteristiche che ti permettono di esprimerti nelle migliori condizioni "Sto imparando di partita in partita come giocare con i compagni, perché da una parte. sto prendendo sempre di più confidenza e affinità con Mati Soulé e questa cosa migliorerà sempre di più giocando insieme".

MORA IN CONFERENZA STAMPA

Stai diventando un bomber ormai. Cosa è scattato in te? "Nella mia prima stagione al Porto ho segnato diversi gol, sono abituato e mi piace segnare. Il calcio è così: quando segni il primo, prendi fiducia nel farli altri. Sono contento".

In cosa sei migliorato? La convocazione col Portogallo? "Il mister è molto esigente, anche sulla fase difensiva. Sto migliorando in tutto, tutti giorni. Questo lavoro è stato decisivo per la convocazione: è un bel momento per me e per la mia famiglia".

Il rapporto tra te e Soulé? Con Dybala siete il miglior trio della Serie A? "Giocare con Mati è bello, tutto diventa più facile. Poi è fantastico, mi ha aiutato molto. Paulo... non servono aggettivi, è fortissimo: sono contento di giocare con loro".

Ti stai divertendo tanto a giocare con la Roma? "La squadra è in un ottimo momento, ci divertiamo e si vede. Il calcio è così, ci sono alti e bassi, ma l'importante è l'equilibrio e fare ciò che il mister chiede".

Cosa diresti al te del passato? "Non è facile... Se guardo indietro, sono al terzo calcio nei professionisti: non mi aspettato un'ascesa così rapida. Sono grato al Porto, gli devo tutto. Al me bambino direi che sta lavorando bene, sono grato dell'uomo che sono oggi".