Dopo il pari in amichevole contro il Cannes Gasperini ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è fissata a mercoledì, poi il giorno dopo ci sarà la partenza per il Galles dove si svolgerà la seconda parte del ritiro. Si aggregherà al gruppo anche El Aynaoui che ha quasi smaltito i giorni extra di vacanza causa Mondiale. Non partirà Salah-Eddine che è fuori dal progetto tecnico dell'allenatore ed è alla ricerca di una sistemazione. Il tecnico spera di poter partire con Santiago Castro. Quella di domani sarà una giornata decisiva per la fumata bianca, ultimi dettagli da sistemare e l'argentino potrà partire per la Capitale.