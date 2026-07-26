Un po' di relax dopo le prime settimane di ritiro. Giovedì la partenza per il Galles
Dopo il pari in amichevole contro il Cannes Gasperini ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è fissata a mercoledì, poi il giorno dopo ci sarà la partenza per il Galles dove si svolgerà la seconda parte del ritiro. Si aggregherà al gruppo anche El Aynaoui che ha quasi smaltito i giorni extra di vacanza causa Mondiale. Non partirà Salah-Eddine che è fuori dal progetto tecnico dell'allenatore ed è alla ricerca di una sistemazione. Il tecnico spera di poter partire con Santiago Castro. Quella di domani sarà una giornata decisiva per la fumata bianca, ultimi dettagli da sistemare e l'argentino potrà partire per la Capitale.
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