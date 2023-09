Roma-Frosinone, domani alle 14.30 la conferenza stampa di Mourinho

Dopo il ko bruttissimo contro il Genoa per la Roma è già tempo di pensare al prossimo turno di campionato. Domenica i giallorossi affronteranno il Frosinone allo stadio Olimpico (ore 20.45). Domani alle ore 14.30 Mourinho parlerà in conferenza stampa e risponderà alle domande di cronisti presenti a Trigoria. La squadra è chiamata a tornare alla vittoria dopo i soli 5 punti conquistati in 6 partite. Il tecnico è stato criticato in queste ore, ma non è il solo ad essere finito sul banco degli imputati.