Roma, Friedkin incontra Gualtieri. E Dovbyk rompe il silenzio sui rigori col Lille

Mattinata istituzionale all’Hotel Cavalieri di Roma, dove si è tenuto il 32° summit dell’EFC. Tra i protagonisti dell’evento anche il presidente della Roma Dan Friedkin e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si sono incontrati e intrattenuti in una breve chiacchierata prima di entrare insieme in sala. Durante il suo intervento dal palco, Gualtieri ha ribadito il supporto al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, dichiarando: “Lo stadio della Roma è all’ultima tappa, sarà uno dei più belli del mondo”. Il sindaco ha poi ringraziato Friedkin per la presenza e ha sottolineato l’impegno del Comune nello sviluppo dell’impiantistica sportiva cittadina. Nessun accenno, invece, da parte di Claudio Lotito, presente all’evento ma rimasto in silenzio sulla questione stadio della Lazio. Un'altra novità, sarà la presenza del magnate texano alla prossima riunione di Lega. "Il mio rimpianto è quello di non aver tirato anche il terzo rigore", queste le parole di Dovbyk dal ritiro con l'Ucraina. L'ex Girona ha rotto il silenzio dopo gli errori dal dischetto nella partita del Lille e ha affermato di non aver mai passato un momento del genere durante la sua carriera.