Roma-Friedkin, ci siamo: l’8 marzo l’arrivo a Milano del futuro proprietario giallorosso

Dan Friedkin avanza a piccoli passi verso l’acquisto della Roma. Nelle ultime ore si è era paventata l’ipotesi di un rallentamento nella trattativa tra il magnate texano e James Pallotta, ma in ogni caso l’affare non risulta a rischio. A dimostrarlo anche l’arrivo dello stesso l’imprenditore in Italia: come riportato da ‘Centro Suono Sport’ nella trasmissione ‘Te La Do Io Tokyo’, Dan Friedkin sbarcherà domenica 8 marzo all’aeroporto di Milano Linate. Un possibile indizio che qualcosa di importante bolle in pentola, visto che proprio a Milano c’è lo studio legale a cui è affidato quello che a scanso di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere a breve il nuovo proprietario della Roma.