Roma, Fonseca difende Zaniolo e rilancia Mancini. “Under in gruppo”, ma resta out per il Milan

Archiviata la delusione per il pareggio subito in extremis dal Borussia M’Gladbach, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani sera la sfida contro il Milan presenta molte insidie, in primis per le condizioni fisiche dei giallorossi. Di questo e molto altro ha parlato Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa della vigilia: “La mia preoccupazione è recuperare i giocatori dal punto di vista fisico per essere pronti contro un Milan che sarà più fresco”. Poi il lungo focus sui singoli: “Mancini potrebbe giocare di nuovo a centrocampo, non escludo neanche Florenzi avanzato in attacco. Perotti è pronto, Pastore ha giocato già due partite di fila ma non possiamo fare troppe rotazioni. Under torna oggi in gruppo, ma non so se potrà giocare mentre Mkhitaryan ancora non c’è”. Sulla possibilità di prendere uno svincolato, invece, Fonseca glissa: “Parlo di un giocatore solo quando fa ufficialmente parte della rosa, la mia testa è solo al Milan”. Il discorso torna poi sulla querelle Capello-Zaniolo, con il tecnico che difende il suo centrocampista: “Preferisco non commentare, dico solo che noi crediamo tutti nell’immenso talento di Zaniolo. Da quando sono qui è stato esemplare”. Infine sulla possibilità di un passaggio di fascia tra Florenzi e Dzeko: “Credo sia un tema chiuso, con me non se ne è parlato”.

DAL CAMPO – Bocca cucita, quindi, sul possibile ingaggio di uno svincolato a centrocampo. Il principale indiziato resta Jack Rodwell (che ieri ha svolto i test a Trigoria ed è in vantaggio su Buchel e Anita). Sull’inglese ex City intanto è spuntato un retroscena, secondo il quale il classe ’91 sarebbe stato offerto al Frosinone nelle ultime due sessioni di mercato. Niente da fare per il club ciociaro, che ha declinato per l’ingaggio troppo alto. Per Fonseca, però, la testa è solo al Milan: la speranza era di riavere Cengiz Under, almeno per la panchina. Nella lista dei convocati, però, il turco non è presente e la sua indisponibilità si allunga. Al pari dell’esterno classe ’97 (Fonseca ne aveva anticipato il rientro in gruppo), out anche Mkhitaryan che è in ritardo rispetto al compagno.

LE ALTRE NEWS – Nei convocati ci sono tre giocatori della Primavera: Riccardi, Calafiori e Darboe (per lui prima chiamata con i grandi), che non hanno preso parte al match di questa mattina. La squadra di De Rossi, nonostante le assenze, ha centrato una grande vittoria in casa contro il Genoa, una delle sorprese del campionato. Nel 4-1 giallorosso in gol Bove con una doppietta, Simonetti, Serpe e Zalewski. Evidente la soddisfazione di Alberto De Rossi a fine partita: “Per noi è fondamentale avere tanti giocatori convocati in prima squadra. E noi abbiamo messo sotto una squadra molto forte che aveva battuto l’Inter. Ci stiamo conoscendo e siamo anche più maturi. Non siamo quelli delle amichevoli, ci vuole equilibrio”. Domani sera, invece, all’Olimpico andrà in scena Roma-Milan: partita importantissima anche per Stefano Pioli che cerca la prima vittoria con i rossoneri. “Mi aspetto una Roma determinata, è forte nonostante le assenze e noi dovremo rispondere colpo su colpo. Suso? Domani giocheranno i migliori e finché lui mi dimostrerà di esserlo sarà in campo”, ha detto il tecnico in conferenza stampa. Per il Milan out dai convocati Bonaventura mentre tornano Castillejo e Calabria. Lunga intervista per Radja Nainggolan, mai banale, che torna anche sull’esperienza giallorossa e sul suo modo di essere: “Non ho rimpianti, lavoro a mille anche se qualcosa fuori dal campo l’ho sbagliata. Ma ho sempre dato il massimo. L’ovazione all’Olimpico? Non me l’aspettavo sull’1-1, ma non sarò mai nemico della Roma. Ogni tanto vado a bere con gli amici o a ballare, potrei rinunciare a tutto ma non sarei me stesso”.