Retroscena Rodwell: offerto al Frosinone, che ha rifiutato. Ora l’occasione Roma

Jack Rodwell a Trigoria sta cercando l’occasione di rilanciarsi. In questi giorni la Roma lo sta provinando visti i tanti infortuni che hanno colpito il centrocampo. Ma non è la prima volta che l’inglese viene proposto ad un club di italiano: come riporta Calciomercato.com, lo scorso gennaio e poi nell’estate successiva, il centrocampista era stato offerto al Frosinone. Il club ciociaro, ora in Serie B, ha deciso di scartare l’ex City, Blackburn e Sunderland visto il suo alto ingaggio troppo alto per le casse della società.