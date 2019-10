La Roma torna con la testa in campionato. Domani sera la sfida al Milan è rappresenta uno snodo fondamentale per la lotta Champions League. Paulo Fonseca ha dovuto sciogliere diversi nodi relativi alla formazione e soprattutto ai tanti indisponibili. Il tecnico portoghese ha diramato la lista dei convocati: rientra Santon, restano out Under e Mkhitaryan. Convocati anche i Primavera Calafiori, Riccardi e Darboe. Di seguito l’elenco completo: