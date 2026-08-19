Partito il conto alla rovescia per la prima giornata di campionato. Lunedì si ritorna a far sul serio, esordio per la Roma all'Olimpico contro la Fiorentina alle ore 20.45. L'arbitro della gara sarà Marcenaro. Bilancio positivo per lui con i giallorossi: 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. L'ultimo precedente è l'1-1 con l'Atalanta. Il ko è quello contro il Verona del 2024, gara ricca di polemiche per il gol irregolare dell'Hellas viziato da un fallo di Magnani su Ndicka. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Rossi, quarto uomo Fabbri. Abisso e Giua saranno rispettivamente VAR e AVAR.