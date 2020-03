Roma Femminile, Allyson Swaby rinnova fino al 2022: “Vogliamo la Champions”

Allyson Swaby ha rinnovato il proprio contratto con la Roma femminile fino al 2022. Il club giallorosso ha annunciato l’accordo per il prolungamento per altri due anni col difensore della squadra di Betty Bavagnoli. Ecco l’annuncio.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che il difensore della squadra femminile Allyson Swaby ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino all’estate del 2022.

La 23enne arrivata a alla Roma alla fine del 2018, si è rapidamente affermata come un certezza della squadra di Betty Bavagnoli e finora ha collezionato 30 presenze e 2 reti.

“Sono contenta di continuare la mia avventura alla Roma, penso sia stata molto positiva per la mia crescita, come calciatrice e come persona”, ha commentato la giamaicana. “Alla Roma mi trovo molto bene, mi piace la vita qui, mi sono ambientata bene in questa città. Inoltre, ho stretto un legame forte con le mie compagne nell’ultimo anno e mezzo. Abbiamo tutte gli stessi obiettivi e questo è molto importante per il futuro. Vogliamo qualificarci alla prossima Champions League e diventare la squadra migliore in Italia. Penso di essere migliorata molto, non è stato facile all’inizio e nella mia prima stagione, ma se guardo alla fiducia con cui gioco oggi sono certamente migliorata e credo di più in me stessa. Coach Bavagnoli è stata molto importante per la mia crescita, mi ha concesso di sbagliare e tramite gli errori sono cresciuta. Il semplice fatto di avere margine per sbagliare e imparare è stato molto importante”.