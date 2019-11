Roma femminile, Serturini: “Rimboccarsi le maniche e ripartire subito, senza scuse” – FOTO

Dopo la pesante sconfitta per 0-4 subita dalla Roma Femminile contro la Juventus al Tre Fontane, Annamaria Serturini, centrocampista giallorossa ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram. “Risultato forse troppo severo, ma non c’è più tempo per dispiacersi. Bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire da subito, senza scuse. Grazie a tutti coloro che nonostante la pioggia incessante sono venuti a sostenerci e a tifare questa Maglia come sempre! Forza Roma” ha scritto la ragazza classe 1998, per cercare di voltare subito pagina e ricominciare a vincere a partire dal prossimo impegno di campionato.

