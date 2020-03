Roma Femminile, l’appello di Bavagnoli: “Aiutiamo lo Spallanzani” – VIDEO

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, si è espressa sui social giallorossi a sostegno dell’Istituto Spallanzani e i suoi operatori, da settimane in prima linea per contenere l’emergenza Coronavirus. Queste le parole di Bavagnoli: “E’ strano non poter vivere una vita normale. Non poter dirigere gli allenamenti con le ragazze. Non poter vivere la partita al Tre Fontane. In questo momento è la cosa più giusta. Se vogliamo che tutto questo finisca al più presto aiutiamo a sconfiggere il Coronavirus. Facciamo una donazione allo Spallanzani. Basta anche una piccola donazione, ma sarà comunque un grandissimo gesto. Le istruzioni potete trovarle su asroma.com: aiutiamo chi ci sta aiutando“.