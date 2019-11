Roma Femminile, Bonfantini e Greggi: “Ci siamo perse dopo il secondo gol ed è emersa la qualità delle bianconere”

La Roma Femminile subisce il poker juventino al Tre Fontane e perde pesantemente lo scontro che le avrebbe concesso di avvicinarsi alla vetta della Serie A. Agnese Bonfantini commenta la sconfitta ai microfoni di Roma TV: “È un risultato un po’ troppo pesante. Il primo gol è arrivato per una situazione che non potevano prevedere. Non posso non riconoscere alla mia squadra un buon primo tempo, poi dopo il secondo gol ci siamo perse e non siamo riuscite a tirar fuori la personalità che spesso ci vorrebbe. Le ragazze hanno fatto il possibile per cercare di recuperare ma non è stato sufficiente. La Juventus è una squadra che non ti concede niente, sa sempre cosa fare in campo. Dovremo analizzare le cose che non abbiamo fatto bene per crescere di più. Ci abbiamo provato fino alla fine ma siamo state un po’ in difficoltà a livello di finalizzazione. Dobbiamo tutti prendere più consapevolezza delle nostre potenzialità e delle lacune ed avere il cuore e la capacità di migliorarsi sempre. La prossima ci aspetta il Tavagnacco, dobbiamo fare punti e arrivare con la mentalità giusta. Oggi siamo entrate in campo con la mentalità giusta, ma poi è emersa la qualità dell’altra squadra”.

Anche la centrocampista giallorossa Giada Greggi commenta così la prestazione della squadra della Bavagnoli: “Abbiamo iniziato bene, con il giusto approccio e siamo riuscite a creare e a giocare al pari della Juventus. Poi dopo il primo gol ci siamo demoralizzate e sono arrivati anche gli altri gol. Ci è mancata la cattiveria agonistica e la convinzione, si è visto dal risultato. Inizieremo la settimana pensando al Tavagnacco, concentrandoci e dando il massimo”.