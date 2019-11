Roma Femminile, Bavagnoli: “Contro la Juventus servirà la gara perfetta”

L’allenatrice della Roma Femminile, Betty Bavagnoli, parla alla vigilia della partita allo stadio Tre Fontane, che vedrà le sue giallorosse battersi contro la Juventus, posizionata al momento prima in classifica. La sfida sarà un’occasione per la squadra capitolina, attualmente ferme a 12 punti in campionato, di accorciare sulle bianconere allenate da Rita Guarino. Queste le parole della Bavagnoli ai microfoni di Roma TV: “Quella di domenica è una gara contro la prima in classifica, contro un avversario talmente forte che non ha bisogno di motivazioni. Dovremo essere molto brave a capire come entrare in campo oltre al nostro modo di giocare che dovremo sviluppare rispetto a quello che abbiamo fatto domenica scorsa. È una squadra veramente forte sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista delle giocatrici, dal punto di vista organizzativo e ha un’allenatrice bravissima che conosce bene il calcio. Dovremo fare la nostra gara, una gara perfetta. Noi abbiamo dei tifosi incredibili che sono certa verranno a sostenerci anche domenica per una partita importante come Roma-Juventus. Immagino che saranno tantissimi e saranno sicuramente la dodicesima donna in campo“