Roma-Eurobet, venerdì alle 12 la conferenza di presentazione del nuovo sponsor

Dopo anni senza uno sponsor principale, la Roma è pronta a ufficializzare la sua nuova partnership: sarà Eurobet. L’accordo porterà nelle casse del club quasi 50 milioni di euro nei prossimi tre anni. Cresce l’attesa per conoscere tutti i dettagli della collaborazione: la data scelta per la presentazione ufficiale è venerdì 13 marzo alle ore 12. Il club giallorosso svelerà il nuovo sponsor in conferenza stampa presso il Salone delle Colonne in Piazza Guglielmo Marconi.