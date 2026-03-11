Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Roma-Eurobet, venerdì alle 12 la conferenza di presentazione del nuovo sponsor

news as roma

Roma-Eurobet, venerdì alle 12 la conferenza di presentazione del nuovo sponsor

Roma-Eurobet, venerdì alle 12 la conferenza di presentazione del nuovo sponsor - immagine 1
Il club giallorosso svelerà il nuovo sponsor in conferenza stampa presso il Salone delle Colonne in Piazza Guglielmo Marconi
Redazione

Dopo anni senza uno sponsor principale, la Roma è pronta a ufficializzare la sua nuova partnership: sarà Eurobet. L’accordo porterà nelle casse del club quasi 50 milioni di euro nei prossimi tre anni. Cresce l’attesa per conoscere tutti i dettagli della collaborazione: la data scelta per la presentazione ufficiale è venerdì 13 marzo alle ore 12. Il club giallorosso svelerà il nuovo sponsor in conferenza stampa presso il Salone delle Colonne in Piazza Guglielmo Marconi.

Leggi anche
Bologna, Freuler: “Gasperini mi voleva alla Roma? Non ne voglio parlare”
Trigoria, rifinitura sotto gli occhi di Ranieri: a parte Soulé. Hermoso in gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA