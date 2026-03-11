Bologna, Freuler: “Gasperini mi voleva alla Roma? Non ne voglio parlare”

Remo Freuler chiude definitivamente la porta a qualsiasi voce di mercato legata alla Roma. Dopo alcune indiscrezioni circolate durante l’ultima sessione, lo svizzero - legato da un ottimo rapporto con Gasperini, suo ex allenatore all’Atalanta - ha chiarito in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i giallorossi che il tema non rientra nelle priorità: "Non parliamo di queste cose. Non mi sembra una domanda normale. Parliamo della partita e non di questi temi". Il centrocampista ha quindi spostato l’attenzione sulla gara di domani, sottolineando l’importanza di reagire dopo un periodo complicato: "Domani vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Puntiamo a costruire un percorso in cui vinceremo tutte le partite in casa. Da gennaio abbiamo attraversato un periodo difficile tra infortuni e sfortune varie, e morale basso dopo tante gare non vinte. Ma dopo due anni queste cose possono capitare. L’importante è uscirne insieme, come abbiamo fatto da metà febbraio fino alla sconfitta con il Verona. Non siamo il Bayern Monaco: questi alti e bassi fanno parte del calcio".