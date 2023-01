Roma, ecco Diego Llorente: era un “bambino” di Mourinho al Real

Il difensore centrale spagnolo di piede destro ha una buona fisicità ed è temibile nel gioco aereo

Redazione

La Roma piazza in extremis un colpo nel mercato di gennaio: Diego Llorente. 29 anni, legatissimo alla moglie Ana Lopez, con la quale è sposato da oltre 4 anni e insieme hanno una bellissima bambina. Ragazzo descritto come professionista esemplare sul lavoro e tranquillo fuori dal campo. Dopo l'arrivo di Solbakken, Tiago Pinto sembra aver preso anche un difensore centrale. Il classe 1993, cresciuto nel Real Madrid, potrebbe arrivare a Roma già questa sera. Si trasferirà nella capitale in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'acquisto di Llorente, che a dicembre ha rinnovato con il Leeds, sblocca l'uscita da Trigoria di Matias Vina verso il Bournemouth. José Mourinho potrà contare sull'esperienza e sulla visione di gioco del centrale spagnolo, che già conosce dai tempi del Real.

Dall'esordio con Mourinho nel Real Madrid al Leeds — Llorente ha fatto il suo esordio con il Real Madrid al Santiago Bernabeu il 1° giugno 2013 (Real-Osasuna 4-2) e sulla panchina dei Blancos c'era proprio José Mourinho. L'attuale tecnico della Roma gli ha concesso la possibilità di giocare 5 minuti con la Prima Squadra del Real a 20 anni, dopo tutta la trafila nelle giovanili. Lo Special One ha provato a lanciare il centrale spagnolo tra i grandi, come sta facendo adesso con i "bambini" giallorossi: vedi Zalewski, Volpato e Bove lo scorso anno e Tahirovic in questa stagione. Llorente, però, non trova spazio in una squadra galattica che poteva contare su difensori di livello internazionale: da Sergio Ramos e Pepe a Marcelo e Albiol. Quindi raccoglie solo altre 2 presenze con il Madrid di Carlo Ancelotti nel 2014.

Poi Diego è passato in prestito al Rayo Vallecano (37 presenze e 2 reti nel 2015/16) e al Malaga (27 gare e 2 gol nel 2016/17). In seguito si è trasferito a titolo definitivo alla Real Sociedad nel 2017. Qui ha trovato maggiore continuità e in tre stagioni ha giocato 88 partite e segnato 8 reti. Nel 2020 il passaggio in Premier League al Leeds United, dove raccoglie 59 presenze e 4 gol.

Caratteristiche tecniche — Diego Llorente è un difensore centrale di piede destro. La sua buona visione di gioco gli consente di essere adattato come centrocampista. Infatti ha giocato 16 partite da mediano tra Rayo Vallecano, Malaga e Real Sociedad. Inoltre, può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. È bravo a prendere posizione ed è forte fisicamente. I suoi 185 centimetri lo rendono molto pericoloso nel gioco aereo.

Getty Images

Il colpo di testa è un altro punto di forza dello spagnolo: 11 dei 21 gol segnati in carriera li ha fatti proprio così. Diego si va ad aggiungere ad un reparto difensivo già temibile dal punto di vista fisico (Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla sono tutti sui 190 centimetri) e sulle palle inattive. Mourinho avrà un giocatore in più per far rifiatare uno dei tre centrali, che giocano praticamente sempre, e potrà contare sull'esperienza del classe '93.

Riccardo Casoli