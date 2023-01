Vina saluta la Roma: il terzino è a un passo dal Bournemouth

La Roma ha effettuato il colpo in difesa. Arriverà Diego Llorente dal Leeds per rinforzare il pacchetto arretrato dei giallorossi. L'entrata dello spagnolo sblocca l'uscita di Vina. Secondo quanto riportato da Sky il terzino andrà al Bournemouth. L'accordo tra il club inglese e l'ex Palmeiras era stato già trovato sulla base di un prestito oneroso (1 milione) e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Matias saluta il club giallorosso dopo appena un anno e mezzo dal suo arrivo nella Capitale per 13 milioni di euro. In questa stagione ha disputato solo 7 presenze tra campionato ed Europa League.