Roma, Dzeko vaccinato contro il Covid19: “Pronto per nuove vittorie”

L'attaccante bosniaco, ambasciatore UNICEF, si è sottoposto alla prima dose contro il Coronavirus

Il profilo ufficiale dell'UNICEF ha pubblicato una foto che ritrae l'attaccante della Roma Edin Dzeko, ambasciatore dell'Organo delle Nazioni Unite, durante la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus. L'immagine del numero 9 giallorosso è accompagnata dalla didascalia: "Vaccinato contro il #COVID19 e pronto per nuove vittorie. Per me stesso, per chi amo, per te". In attesa di un confronto con il nuovo allenatore José Mourinho, per capire cosa sarà del suo futuro a Roma, l'attaccante è al momento a Trigoria e sta svolgendo test atletici con i suoi compagni di squadra.