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D'Amico, manca il via libera della Dea. Dybala, annuncio entro una settimana

La Roma è in costruzione. Giorno dopo giorno, si fanno passi in avanti per quello che sarà il nuovo assetto interno del club, oltre a chiarire la permanenza o meno di alcuni giocatori chiave. Il primo step riguarda l'arrivo di Tony D'Amico. Per il nuovo ds è solo questione di tempo: ci sono ancora dei passaggi da sistemare con la Roma e manca il via libera dell'Atalanta che ha ancora sotto contratto il dirigente. Nulla di preoccupante, D'Amico è pronto a ritrovare Gasperini. Ma non si tratta solo di un direttore sportivo “di fiducia”. Il progetto va oltre. Dalla sponda bergamasca è atteso anche Del Vescovo, destinato a prendere il posto di Petrucci e a guidare lo staff medico. Un ritorno a Trigoria, visto che aveva già lavorato alla Roma tra il 2012 e il 2019. L'altra fumata bianca attesa è quella che riguarda Paulo Dybala. L’annuncio del rinnovo di Dybala, che ha accettato di ridursi lo stipendio, passando da 8 a 2.5 milioni più bonus legati alle presenze, è atteso entro una settimana. Decisiva sia la volontà di Gasperini che l'intenzione dei Friedkin di mantenere alla Roma un uomo immagine come Paulo.

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