Gasp e il rinnovo di Dybala: "Positivo che entrambe le parti abbiano la stessa idea"

Il matrimonio tra la Roma e Paulo Dybala continuerà, anche oltre il Centenario. La fumata bianca per il rinnovo della Joya con il club giallorosso si avvicina sempre di più: le parti avrebbero trovato la quadra per un contratto biennale. L’accelerata in tal senso, come riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivata dopo la vittoria decisiva della Roma in casa del Parma, in un finale di stagione in cui il numero 21 è stato decisivo a livello di assist e giocate. L’agente Carlos Novel è passato dalla Capitale in questi giorni e continua ad avere rapporti costanti con Ryan Friedkin per gli ultimi dettagli, di cui si occuperà anche il nuovo ds D’Amico (in attesa dell'ufficialità).

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L’annuncio del rinnovo di Dybala, che ha accettato di ridursi lo stipendio passando da 8 a 2.5 milioni più bonus legati alle presenze, è atteso entro una settimana. Tra i motivi del 'sì' dei Friedkin al rinnovo della Joya anche l'utilizzo dell'immagine dell'argentino, nell'anno del Centenario e del ritorno in Champions della Roma. Decisivo, per la permanenza del numero 21 giallorosso nella Capitale, anche il ruolo di Gasperini, che però vuole rinforzi per il reparto offensivo in virtù delle precarie condizioni fisiche dello stesso Dybala. Ma tempo al tempo.