Tony D'Amico, salvo sorprese, sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo la separazione con Ricky Massara, il club giallorosso ha deciso di puntare con forza sull'ormai ex ds dell'Atalanta (che intanto ha ufficializzato Giuntoli). Come riportato da Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, manca ancora il via libera dell'Atalanta e dei Percassi oltre a dei leggeri passaggi tra la Roma e lo stesso D'Amico. Nessuna battuta d'arresto, però: è solo questione di tempo, ma salvo impedimenti dell'ultimo minuto sarà proprio l'ex Atalanta ed Hellas Verona il nuovo direttore sportivo giallorosso. D'Amico, infatti, è ancora sotto contratto con la Dea nonostante la rimozione dell'incarico e per questo motivo deve liberarsi dal club di Bergamo prima di potersi legare alla società giallorossa.