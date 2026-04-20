La Champions è diventata un miraggio. Di nuovo. Al momento, infatti, sono poche le speranze di vedere la Roma nella coppa che conta e questo si ripeterebbe ormai da otto anni. Un digiuno incredibile che ha ben pochi paragoni in Europa almeno tra le cosiddette big. Un fallimento totale sotto la gestione Friedkin di cui possono "vantarsi" in pochi.

In Inghilterra la competizione è ferocissima, ma le top a singhiozzo hanno fatto il loro capolino nella Champions trannel'Everton (sempre dei Friedkin) che però gioca l'ex coppa campioni da quasi vent'anni (ultima apparizione ai preliminari nel 2005). Forse l'unico paragone può essere con l' Athletic Bilbao. Pur essendo una delle squadre più iconiche di Spagna, manca dalla Champions dalla stagione 2014/15. In Bundesliga l'unico esempio, ma siamo lontani come paragone è il Borussia Mönchengladbach: che però si qualifica dalla stagione 2020/21. Farebbe eccezione il Lione. Una delle "grandi" di Francia, sta attraversando un lungo digiuno dalla Champions che dura dal 2019/20, ma il successo recente della squadra di Fonseca sul Psg ha portato il club al terzo posto e quindi con un piede e mezzo nella prossima competizione. In Italia manca solo la Fiorentina, anche in questo caso non paragonabile. Mentre hanno goduto della Champions anche club come Lazio, Atalanta e Bologna.