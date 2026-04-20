Le vittorie di Milan e Juve rischiano di chiudere il discorso Champions con qualche giornata di anticipo. Le due squadre però si affronteranno nel prossimo week end a San Siro, un'ultima spiaggia per chi ancora spera dietro tra cui ovviamente la Roma. Ma per i giallorossi il calcolo non deve essere fatto solo sui punti che vedete in classifica. In caso di arrivo a pari punti, infatti, i ragazzi di Gasperini sarebbero perdenti con tutti. Partiamo da un presupposto, per la Champions aritmetica. servono 74 punti: Como e/o Roma se le vincono tutte fanno 73, e questo potrebbe bastare. Solo il Milan a 73 avrebbe l'aritmetica per via degli scontri diretti a favore sia con il Como che con la Roma. In virtù di ciò al Milan mancano 7 punti, al Napoli 8, alla Juventus 11, a Roma e Como i 15 rimanenti. Ecco invece le combinazioni in caso di arrivo a pari punti per la Champions League in virtù degli scontri diretti e della differenza reti:
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forzaroma news as roma Roma, ora la Champions diventa un miraggio: ecco le combinazioni a pari punti
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Roma, ora la Champions diventa un miraggio: ecco le combinazioni a pari punti
Alla Roma non basta arrivare a pari punti. E per l'aritmetica non basterebbe nemmeno vincerle tutte
Milan-Como: Milan avanti
Juventus-Como: Como avanti
Napoli-Como: da definire (0-0 all'andata, si attende il ritorno)
Milan-Roma: Milan avanti
Milan-Juventus: da definire (0-0 all'andata)
Napoli-Juventus: Juventus avanti
Napoli-Roma: Napoli avanti
Como-Roma: scontri diretti pari, Como avanti per differenza reti
Juventus-Roma: Juventus avanti
Milan-Napoli: scontri diretti pari, Milan avanti per differenza reti
Roma-Atalanta: Atalanta avanti
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