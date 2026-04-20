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Roma, ora la Champions diventa un miraggio: ecco le combinazioni a pari punti

Roma, ora la Champions diventa un miraggio: ecco le combinazioni a pari punti - immagine 1
Alla Roma non basta arrivare a pari punti. E per l'aritmetica non basterebbe nemmeno vincerle tutte
Redazione

Le vittorie di Milan e Juve rischiano di chiudere il discorso Champions con qualche giornata di anticipo. Le due squadre però si affronteranno nel prossimo week end a San Siro, un'ultima spiaggia per chi ancora spera dietro tra cui ovviamente la Roma. Ma per i giallorossi il calcolo non deve essere fatto solo sui punti che vedete in classifica. In caso di arrivo a pari punti, infatti, i ragazzi di Gasperini sarebbero perdenti con tutti. Partiamo da un presupposto, per la Champions aritmetica. servono 74 punti:  Como e/o Roma se le vincono tutte fanno 73, e questo potrebbe bastare.  Solo il Milan a 73 avrebbe l'aritmetica per via degli scontri diretti a favore sia con il Como che con la Roma. In virtù di ciò al Milan mancano 7 punti, al Napoli 8, alla Juventus 11, a Roma e Como i 15 rimanenti. Ecco invece le combinazioni in caso di arrivo a pari punti per la Champions League in virtù degli scontri diretti e della differenza reti:

Milan-Como: Milan avanti

Juventus-Como: Como avanti

Napoli-Como: da definire (0-0 all'andata, si attende il ritorno)

Milan-Roma: Milan avanti

Milan-Juventus: da definire (0-0 all'andata)

Napoli-Juventus: Juventus avanti

Napoli-Roma: Napoli avanti

Como-Roma: scontri diretti pari, Como avanti per differenza reti

Juventus-Roma: Juventus avanti

Milan-Napoli: scontri diretti pari, Milan avanti per differenza reti

Roma-Atalanta: Atalanta avanti

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