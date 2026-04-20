Roma-Atalanta, Ranieri in tv ma non sui maxischermi: la richiesta non è inedita

Sabato sera la Roma ha pareggiato 1-1 contro l'Atalanta allo stadio Olimpico, nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Un risultato deludente, che potrebbe aver messo la pietra tombale sulle speranze di quarto posto per i giallorossi visto il successo di Milan e Juve. L'atmosfera della serata è stata sicuramente particolare, dopo la settimana di tensioni e polemiche per l'attacco di Claudio Ranieri a Gian Piero Gasperini , seguito dal silenzio pubblico dei Friedkin .

Nel corso della settimana in molti si sono chiesti se il Senior Advisor si sarebbe presentato allo stadio, dopo le dichiarazioni pesanti verso il tecnico nel pre partita di Roma-Pisa e la risposta è stata affermativa. Il consulente dei Friedkin ha regolarmente preso posto accanto al ds Frederic Massara in tribuna, ma con una "precauzione". La sua immagine infatti è apparsa sugli schermi di Sky ma non su quelli dell'Olimpico. Probabilmente una richiesta specifica come accadeva negli anni passati per Pallotta e Spalletti, che furono però poi subissati da una selva di fischi nel giorno dell'addio di Totti.