Roma, Diawara nel mirino di Leicester e West Ham

Amadou Diawara si allontana sempre di più dalla Roma. Le voci che lo vogliono in partenza già nel mercato di gennaio si fanno sempre più insistenti, e le sue ultime prestazioni non fanno altro che aumentare i dubbi sulla sua permanenza in giallorosso. Sulle tracce del centrocampista ci sarebbero due squadre inglesi: Leicester e West Ham, come riporta il portale di informazione inglese besoccer.com. Entrambe le compagini vorrebbero portarlo in Premier League già nella prossima sessione di mercato. La Roma chiede 18 milioni per non fare una minusvalenza e per avere poi la liquidità necessaria per sostituirlo immediatamente. La situazione è in divenire ma una cosa è certa: Diawara ha perso posizioni nelle gerarchie del centrocampo di Fonseca e non è una pedina indispensabile dello scacchiere tattico del portoghese.