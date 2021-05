Roma decimata per l’ultima con lo Spezia: spera solo Diawara. Idea Diego Carlos

I giallorossi si preparano per la partita di domenica, con la testa già al mercato

A Roma l'aria del rompete le righe aleggia già da qualche tempo. Con l'obiettivo Conference League ancora in ballo nessuno però può staccare la spina. Fonseca (ora in pole per la panchina della Fiorentina ) vuole lasciare regalando ai giallorossi la partecipazione a una coppa europea. Serve battere lo Spezia per avere la certezza aritmetica, senza dover prestare un orecchio alla partita del Sassuolo. Una missione non impossibile, nonostante le difficoltà che la squadra di Italiano, già salva, ha provocato ai giallorossi nei due match dell'Olimpico (uno in campionato e uno in Coppa Italia). La Roma dovrà riuscirci però con la solita emergenza che ha accompagnato la squadra in questa stagione. Dei nove infortunati che si stanno allenando a parte, l'unico che sembra avere qualche chance di recuperare è Diawara . La formazione dovrebbe essere quella del derby, con Pedro al posto dell'infortunato Pellegrini.

La testa dei tifosi corre già alla prossima stagione. José Mourinho si avvicina a grandi passi verso Trigoria e si accavallano i nomi di mercato per la sua Roma. La missione principale di Tiago Pinto è prendere un attaccante, a prescindere dalla permanenza di Dzeko che al momento sembra tutt'altro che certa. In pole c'è Andrea Belotti, che è pronto al salto in una big dopo anni di militanza al Torino. Il gm guarda però anche in Ligue 1. Depay si svincola dal Lione e si continua a monitorare Icardi che vorrebbe tornare in Italia. Per la difesa il nome nuovo è Diego Carlos, ma trattare con il Siviglia di Monchi non sarà facile. In porta il favorito è sempre Musso, che ammette: "Sarei felice se arrivasse una buona offerta per me e per l'Udinese".