Trigoria, allenamento per la Roma: ancora tutti a parte gli otto infortunati

Giallorossi a lavoro in vista dello Spezia con tante defezioni

Redazione

Terzo giorno di lavoro per la Roma, che domenica dovrà affrontare lo Spezia nell'ultima giornata di campionato. Fonseca dovrà ancora far fronte ai tanti assenti, ma spera di chiudere con una vittoria per regalare la Conference League ai giallorossi.

INDISPONIBILI - Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, stagione finita Riccardo Calafiori: infortunio all'adduttore della coscia destra, in dubbio con lo Spezia Leonardo Spinazzola: lesione al flessore sinistro, in dubbio con lo Spezia Jordan Veretout: lesione flessore destro, stagione finita Pau Lopez: lussazione spalla sinistra, stagione finita Amadou Diawara: riacutizzarsi del fastidio al pube, in dubbio per lo Spezia Chris Smalling: fastidio al flessore sinistro, in dubbio per lo Spezia. Lorenzo Pellegrini: lesione di primo grado alla gamba sinistra, stagione finita. Roger Ibanez,uscito contro la Lazio per un problema al flessore della gamba destra, stagione finita.

CRONACA ALLENAMENTO - Nessuna variazione rispetto al programma di ieri: hanno lavorato ancora a parte tutti i giocatori infortunati. Nessun recupero, dunque, in vista dell'ultimo appuntamento stagionale in Serie A.

La probabile formazione di Spezia-Roma- Contro lo Spezia Fonseca non avrà Pellegrini e Ibanez che si aggiungono alla lunga lista degli infortunati. Il mister confermerà il 4-2-3-1 delle ultime partite: in porta ancora spazio a Fuzato; davanti a lui la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Bruno Peres. In mediana potrebbe giocare Villar insieme a Darboe, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Pedro al posto dell'infortunato Pellegrini con Mkhitaryan ed El Shaarawy. In attacco possibile spazio per Mayoral con Dzeko che partirebbe dalla panchina.

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Villar, Darboe; Mkhitaryan, Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All.: Fonseca.