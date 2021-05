Musso: “Sarei felice se arrivasse un’offerta buona per me e per l’Udinese”

"Ho già detto che la Champions per me è un sogno, ci giocano dei grandi club. Mercato? Le voci non mi tolgono il sonno"

Il portiere dell'Udinese Juan Musso, seguito da vari top club italiani tra cui anche la Roma, ha parlato del proprio futuro al portale Goal.com. Queste le sue parole:

MUSSO A GOAL.COM

Studi gli altri portieri del mondo? Sono una persona che guarda molte partite, mi piace. Guardo gli altri portieri della Serie A, li conosco tutti, mi piace vedere ogni weekend come stanno, le scelte che fanno.

L'Udinese è un grande club, ma vorresti giocare per una squadra che milita regolarmente in Champions League? Ho già detto che la Champions per me è un sogno. Le squadre che giocano in Champions League sono grandi club. Sarei molto felice se arrivasse un'offerta favorevole sia per me che per l'Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti, perché andrebbe bene a tutti.

Ti piacerebbe ritrovare il tuo ex compagno Lautaro all'Inter? Sta giocando per una grande squadra, la miglior squadra d'Italia, che ha una storia incredibile. Ma sono tranquillo, non voglio impazzire dietro ai rumors di mercato: diciamo che le voci non mi tolgono il sonno.

È vero che lo scorso anno eri vicino a lasciare l'Udinese? Sinceramente non lo saprò mai. La stampa dice tante cose, ma non leggo troppo i giornali o ciò che si dice. Avevo vissuto due buone stagioni e alcuni club potevano essere interessati, poi c'è stata la pandemia che ha condizionato molte società imponendo dei tagli. Quindi non so come siano andate realmente le cose.