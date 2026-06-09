Tony D’Amico è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Il dirigente ex Verona, avrebbe risolto in mattinata le problematiche contrattuali legate alla sua uscita dall’Atalanta ed è ora pronto a firmare con il club giallorosso. Per l’ufficialità manca soltanto il comunicato della Roma, in arrivo tra oggi e domani. Alla base di questa lunga attesa, durata settimane, c'erano alcune pendenze economiche da sistemare con il club bergamasco, che lo aveva però sollevato dall’incarico oltre una settimana fa annunciando al suo posto Cristiano Giuntoli. D’Amico è ora pronto a tornare a lavorare al fianco di Gian Piero Gasperini. Al suo arrivo a Trigoria, il nuovo ds troverà un’agenda già molto fitta: dai rinnovi di contratto (in primis Dybala, Pellegrini e Mancini), al Settlement Agreement, fino al mercato in entrata con il nome di Greenwood in primo piano.