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Il finale di campionato

La speranza di qualificarsi in Champions League si fa sempre più utopica con il passare delle giornate. I due pareggi contro Juventus e Lazio hanno alimentato una seconda parte di stagione da incorniciare ma a poco sono serviti in termini di classifica. Il quarto posto della Juventus è lontano 5 punti e per raggiungerlo la Roma dovrebbe mettersi alle spalle 3 squadre: i bianconeri appunto, la Lazio (a +2) e il Bologna (a +3). La speranza è l'ultima a morire direbbe l'ultimo dei romantici e dei sognatori, al quale però ha risposto il pragmatismo di Ranieri: "Abbiamo riaperto questa possibilità ma onestamente, come numeri, è difficile. Non mi piace prendere in giro i tifosi", così parlava appena 5 giorni fa su Il Messaggero e da quel giorno la Roma ha ottenuto un punto mentre la Juventus tre. Tanto vale allora iniziare a pensare seriamente alla prossima stagione e agli step che bisogna necessariamente fare per tornare a lottare per i posti che contano. Sul serio.

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