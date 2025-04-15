I giallorossi devono iniziare a costruire la nuova stagione per tornare a lottare veramente per le posizioni che contano
VIDEO - Roma, ecco l'arrivo di Ryan Friedkin all'Olimpico per la gara con il Lecce
Il finale di campionato
La speranza di qualificarsi in Champions League si fa sempre più utopica con il passare delle giornate. I due pareggi contro Juventus e Lazio hanno alimentato una seconda parte di stagione da incorniciare ma a poco sono serviti in termini di classifica. Il quarto posto della Juventus è lontano 5 punti e per raggiungerlo la Roma dovrebbe mettersi alle spalle 3 squadre: i bianconeri appunto, la Lazio (a +2) e il Bologna (a +3). La speranza è l'ultima a morire direbbe l'ultimo dei romantici e dei sognatori, al quale però ha risposto il pragmatismo di Ranieri: "Abbiamo riaperto questa possibilità ma onestamente, come numeri, è difficile. Non mi piace prendere in giro i tifosi", così parlava appena 5 giorni fa su Il Messaggero e da quel giorno la Roma ha ottenuto un punto mentre la Juventus tre. Tanto vale allora iniziare a pensare seriamente alla prossima stagione e agli step che bisogna necessariamente fare per tornare a lottare per i posti che contano. Sul serio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA