Roma, contro il CSKA il secondo undici più giovane nella storia della competizione

Serata importante per i giovani romanisti in quel di Sofia. Fonseca infatti ha schierato dal primo minuto alcuni ragazzi della Primavera: Milanese, al debutto da titolare, Bamba e Boer, entrambi all’esordio ufficiale in maglia giallorossa. Si tratta del secondo undici più giovane per la Roma nelle gare di Coppa Uefa/Europa League, con un’età media di 24 anni e 318 giorni. Detiene così ancora il primato in questa particolare classifica la formazione che scese in campo contro l’Aris Salonicco nel settembre del 2005 (24 anni e 269 giorni). In panchina Fonseca avrà anche a disposizione i vari Ciervo, Tripi e Bove, che potrebbero aumentare così a gara in corso la linea verde giallorossa.