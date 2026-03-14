Roma, contro il Como Hermoso e Koné titolari. Calvario Dovbyk: stagione finita

Vigilia di Como-Roma, big match della 29a di campionato e scontro diretto in ottica quarto posto. Lariani e giallorossi condividono un problema comune: considerando le sfide tra le prime sei sono quelle che hanno meno punti fatti: 8 per il Como, 6 per la Roma. Gasp non ha parlato in conferenza, i giallorossi sono partiti in aereo nel pomeriggio direzione Lombardia. Tra i convocati out Ndicka (squalificato), oltre alle note assenze in avanti.