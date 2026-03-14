Vigilia di Como-Roma, big match della 29a di campionato e scontro diretto in ottica quarto posto. Lariani e giallorossi condividono un problema comune: considerando le sfide tra le prime sei sono quelle che hanno meno punti fatti: 8 per il Como, 6 per la Roma. Gasp non ha parlato in conferenza, i giallorossi sono partiti in aereo nel pomeriggio direzione Lombardia. Tra i convocati out Ndicka (squalificato), oltre alle note assenze in avanti.
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Roma, contro il Como Hermoso e Koné titolari. Calvario Dovbyk: stagione finita
Presenti invece Hermoso e Koné, che viaggiano verso una maglia da titolare. In difesa c'è Ghilardi, con Celik sulla corsia. Cristante trequartista alle spalle di Malen che ritroverà Diego Carlos: i due sono stati compagni per pochi giorni all'Aston Villa. Per Fabregas regolarmente a disposizione Diao e Perrone, in dubbio all'antivigilia. Previsto infine, per i tifosi giallorossi, un servizio di navette gratuite per raggiungere il Sinigaglia.
Como-Roma, lo scontro diretto al 4° posto con la difficoltà 'big': Hermoso e Koné tornano dal 1'
Mancini e Cristante, ora il rinnovo è a un passo. Dovbyk, altro che fine aprile: la stagione è finita
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