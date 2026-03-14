Malen ritrova Diego Carlos: i due sono stati compagni di squadra per pochi giorni

Poco più di un anno dopo, di nuovo uno contro l'altro. Anche se fino ad ora era stato solamente in allenamento. Donyell Malen sarà ovviamente il perno offensivo della Roma nella difficilissima trasferta di Como che può valere la Champions. Davanti a lui una delle difese migliori del campionato, che tante volte si è affidata anche a Diego Carlos. Il brasiliano arrivato in estate in Lombardia non è un titolare fisso in questo girone di ritorno, ma la sua esperienza può essere importante. Il ballottaggio tra lui e Kempf è apertissimo, anche se al momento sembra che l'ex Siviglia e Fenerbahce sia leggermente indietro. Il classe '93 e Malen si sono incrociati per pochi giorni all'Aston Villa a gennaio 2025. L'olandese è stato annunciato dall'Aston Villa il 14 gennaio, Diego Carlos è stato ceduto in Turchia ufficialmente il 23. In quei nove giorni i Villans hanno giocato tre partite, ma solo l'olandese ha trovato posto in panchina nell'ultima di queste tre gare (il difensore non era al top della forma). I due si sono conosciuti e visti al campo di allenamento, si saranno sicuramente affrontati in qualche esercitazione ma senza avere la possibilità di approfondire lo studio l'uno dell'altro. A distanza di 14 mesi il destino li ha rimessi davanti.