Como-Roma, la partenza dei giallorossi in aereo verso la Lombardia – VIDEO

E' la vigilia di Como-Roma, sfida in programma domani pomeriggio alle 18 al Sinigaglia e valida per la ventinovesima giornata di campionato. Gian Piero Gasperini non ha preso parte alla consueta conferenza stampa pre-gara in vista dello scontro diretto in ottica quarto posto, ma i giallorossi sono partiti nel pomeriggio in aereo verso la Lombardia. Presente con i compagni Koné, convocato al pari di Hermoso. Ancora out Soulé, con l'argentino atteso dopo la sosta, così come lo squalificato Ndicka e le note assenze nel reparto offensivo.