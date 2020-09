Roma, contatti indiretti con Allegri: si pensa ad un ingaggio da 7,5 milioni

Dalla sera del pareggio contro il Verona (poi trasformato in sconfitta a tavolino), la Roma segue e studia il profilo di Massimiliano Allegri. Le sue dichiarazioni a ‘Ballando con le stelle’ sono subito rimbalzate all’interno dell’universo giallorosso, creando stupore e aspettative. Secondo quanto riporta La Stampa, l’ex allenatore di Milan e Juventus freme per tornare sul campo e la Roma si sarebbe già avvantaggiata con qualche contatto indiretto: con un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro, Allegri potrebbe essere ingolosito e convinto della panchina nella capitale. Sulla lista dei possibili sostituti di Paulo Fonseca, sempre più in discussione, rimangono anche Maurizio Sarri e Ralf Rangnick.