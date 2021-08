Con l’addio di Dzeko va via un altro pezzo della Roma dei due capitani

Partito il bosniaco, solo El Sharaawy e Fazio hanno giocato in una Roma con Totti e De Rossi in rosa

Dal 28 maggio 2017, giorno in cui Totti ha detto addio al calcio giocato, è cambiato molto: giocatori, tecnici, staff e addirittura una proprietà. Oggi con la partenza di Dzeko se ne perde un'ulteriore porzione. Ad oggi gli unici ad aver giocato in una Roma con Totti e De Rossi in campo insieme sono El Sharaawy e Fazio. Quest'ultimo è ormai da tempo un esubero mentre l'ex Milan e Monaco, ad oggi, non sembra essere un titolare. La Roma società, complice il cambio di proprietà, è passata ormai oltre ma per i tifosi i dodici mesi tra il maggio 2017 e il 26 maggio 2018 (giorno dell'addio alla squadra di Daniele De Rossi) sono stati un via crucis. La situazione Florenzi, anche lui da tempo separato in casa, ha nutrito la paura di non vedere più con la fascia al braccio delle personalità simili a Totti e De Rossi. Dzeko che aveva ereditato la leadership ieri è ufficialmente partito. Le speranze sono riposte in Lorenzo Pellegrini, pronto a rinnovare il suo amore con squadra e società. Con il bosniaco va via uno degli ultimi pezzi di una Roma che non c'è più, la Roma dei due capitani e delle bandiere in campo.