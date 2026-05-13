In Lombardia l'evento che riunirà tutti i romanisti del mondo. Ecco il programma integrale

Redazione
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La forza delle idee: servono più Malen

Arriva l'annuncio del sesto raduno mondiale dei Roma Club che si terrà a Lodi nel weekend del 12-14 giugno. "I colori che uniscono", la città ospita l'evento incentrato su sport, passione e fratellanza internazionale. La prima sera ci sarà inoltre un evento benefico con l'obiettivo di donare 18 poltrone letto per la pediatria con l'Associazione Sara Boffi. Di seguito il programma integrale:

raduno mondiale roma club

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