In Lombardia l'evento che riunirà tutti i romanisti del mondo. Ecco il programma integrale
La forza delle idee: servono più Malen
Arriva l'annuncio del sesto raduno mondiale dei Roma Club che si terrà a Lodi nel weekend del 12-14 giugno. "I colori che uniscono", la città ospita l'evento incentrato su sport, passione e fratellanza internazionale. La prima sera ci sarà inoltre un evento benefico con l'obiettivo di donare 18 poltrone letto per la pediatria con l'Associazione Sara Boffi. Di seguito il programma integrale:
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