Roma, che spettacolo all’Olimpico: 5-0 allo Shakhtar. Zaniolo è tornato – FOTO

I giallorossi vincono contro gli ucraini: in gol Pellegrini, Mancini, Zaniolo, Bove e c'è anche un'autorete di Konoplya

Redazione

La Romatravolge 5-0 lo Shakhtar Donetsk davanti a 65 mila romanisti. Una serata magica per il popolo giallorosso, partita con la presentazione della squadra e terminata con una bella vittoria degli uomini di Mourinho. In gol nel primo tempo capitan Pellegrini, Gianluca Mancini e il 3-0 arriva con un'autorete sfortunata di Konoplya. Nella ripresa la musica non cambia. La Roma mantiene il pallino del gioco e crea costantemente dei pericoli alla retroguardia degli ucraini. Arrivano anche le reti di Zaniolo, in stato di grazia, e Bove che rendono ancora più rotondo il risultato finale.

Primo tempo spumeggiante dei giallorossi: salgono in cattedra i quattro tenori

La prima frazione di gioco della Roma è quasi perfetta. Al 19' i giallorossi passano in vantaggio con un'azione spettacolare del reparto offensivo. Toccano il pallone i quattro tenori della rosa romanista: prima Zaniolo, poi Dybala, dopo Abraham che serve, di prima, Lorenzo Pellegrini che batte Trubin con un sinistro spietato sotto alla traversa. Dieci minuti più tardi Nicolò Zaniolo si mette in proprio e sfiora il raddoppio. Dopo un numero d'alta scuola, il 22 scarica una gran legnata che si schianta sul palo. Al 41' Abraham vede Zaniolo in mezzo, Nicolò lascia scorrere il pallone con un velo illuminante e Mancini deposita in rete con il destro. Al 46' Matic recupera un buon pallone sul lato corto destro dell'area avversaria e crossa verso il centro per Spinazzola. L'esterno giallorosso non arriva sulla sfera, che colpisce lo sfortunato Konoplya ed è autogol dello Shakhtar.

La Roma mantiene il pallino del gioco e dilaga

Nella ripresa Mourinho fa qualche cambio: dentro Svilar, Smalling,Ibanez, Karsdorp e Cristante. Il ritmo in campo della squadra non cambia, i giallorossi continuano a spingere e creano costantemente pericoli alla retroguardia dello Shakhtar. Al 58' altra sostituzione: entra El Shaarawy per Spinazzola. Un minuto dopo, il contropiede condotto alla grande proprio dal Faraone porta al 4-0 diZaniolo.

L'attaccante riceve la palla in corsa e allunga il piede per battere Trubin. Al 65' arriva il momento dell'esordio di Wijnaldum che entra al posto di Zaniolo. Bove, invece, rileva Mancini. Dieci minuti più tardi sfiora la doppietta Lorenzo Pellegrini: il capitano riceve la sfera da Karsdorp e calcia a giro con il destro colpendo la traversa. Nuovo giro di cambi al minuto 80 per la Roma: dentro Felix, Tripi, Boer e Shomurodov al posto di Abraham, Pellegrini, Svilar e Dybala, commosso per l'affetto dei romanisti. All'87' arriva anche il 5-0 per i capitolini. Si aggiunge alla festa il giovane Edoardo Bove che mette in rete il pallone dall'interno dell'area di rigore, dopo l'assist precico di El Shaarawy. Buon test per i giallorossi che giocheranno domenica prossima alle 20:45, in trasferta, contro la Salernitana la prima giornata di campionato.