LIVE Roma-Shakhtar, lunghe file ai tornelli. All’Olimpico applausi per l’inno ucraino

La Roma si presenta ai propri tifosi. All'Olimpico serata di gala per i giallorossi, con lo Shakhtar Donetsk ad inaugurare la stagione casalinga - anche se non ufficiale - della squadra di José Mourinho. Non solo l'amichevole di beneficenza in cui lo Special One potrà testare per l'ultima volta i propri giocatori prima dell'esordio in campionato di domenica prossima. Alle 19.45, un'ora prima del fischio d'inizio, va in scena la presentazione ufficiale della squadra, con la seconda maglia: i tifosi in trepidazione, vogliono salutare i calciatori e soprattutto i nuovi acquisti. Dybala, Wijnaldum, Matic e Celik riceveranno per la prima volta l'affetto dei 65mila dell'Olimpico.