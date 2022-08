LIVE Roma-Shakhtar, ufficiale: in attacco Dybala, Zaniolo e Abraham

La nuova Roma di Josè Mourinho è pronta per presentarsi al proprio pubblico. Davanti a 65 mila tifosi, i giallorossi affronteranno lo Shakhtar Donetsk alle 20.45. Sarà la prima volta all'Olimpico per Svilar, Celik e Matic ma soprattutto per Dybala e l'ultimo arrivato Wijnaldum. Nell'ambiente romanista, dopo un mercato scintillante e ancora in fase di completamento, c'è grande attesa per l'inizio del campionato (prima giornata in programma domenica 14 alle 20:45 contro la Salernitana) ma nel frattempo l'Olimpico non farà mancare il proprio apporto nemmeno in questa amichevole.