Roma-Shakhtar, esordio in maglia giallorossa per Wijnaldum nel secondo tempo

Al 65esimo del secondo tempo dell'ultima amichevole prima dell inizio del campionato, Josè Mourinho ha mandato in campo Georginio Wijnaldum. Per l'olandese, arrivato in settimana dal PSG, è l'esordio assoluto in maglia giallorossa. Il suo ingresso in campo è stato salutato dai tifosi con il solito coro in suo onore che lo accompagnerà per tutta la stagione.