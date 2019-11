Roma, che gruppo: c’è anche l’infortunato Cristante a Verona con la squadra

La Roma vola a Verona. Domani sera i giallorossi affronteranno l’Hellas di Juric, con Fonseca che piano piano sta ritrovando qualche infortunato di lungo corso. Gli ultimi sono stati Kalinic e Mkhitaryan, rientrati con il gruppo da qualche giorno. Bryan Cristante è ancora out per il distacco del tendine dell’adduttore destro riportato a ottobre in casa della Sampdoria. Il centrocampista classe ’95 dovrebbe tornare nel 2020, ma la forza della Roma in queste settimane è stata soprattutto il gruppo, grazie al quale i giallorossi hanno sopperito alle tante assenze. Significativa in questo senso la presenza di Cristante a Verona: il numero 4 della Roma, anche se non è a disposizione del tecnico e non figura tra i convocati, è partito insieme alla squadra verso il ‘Bentegodi’. Domani sera gli uomini di Fonseca cercano conferme dopo il poker al Brescia e la vittoria a Istanbul, con un tifoso in più accanto ai suoi compagni.