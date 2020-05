Roma Cares, kit sanitari distribuiti ai cittadini con le apette nella periferia della Capitale – FOTO – VIDEO

Parte la fase 2 per la Roma, ma non solo in campo. Continua l’impegno nel sociale del club giallorosso che, dopo aver consegnato 32 mila mascherine per gli addetti ai lavori della Capitale, ha rilanciato con un’altra iniziativa. Come fa sapere la società, tramite il proprio profilo Twitter, nel primo giorno dell’ingresso in vigore del nuovo Dpcm, si sono riattivate le apette di Roma Cares che hanno distribuito nella periferia della città, 4.000 mascherine, 4.000 paia di guanti e 8.000 flaconi di gel igienizzante. Inoltre più di 5.000 mascherine saranno destinate invece a parrocchie e a case famiglia, a beneficio dei più bisognosi.