Roma Cares, donati 55 tablet per la scolarizzazione dei bambini meno abbienti – VIDEO

Cinquantacinque tablet donati ai bambini più bisognosi: l’ultima iniziativa di Roma Cares (insieme a Linkem) in soccorso ai più piccoli. Un regalo che non ha nulla a che fare con l’aspetto ludico del dispositivo: è stato consegnato infatti dalla società per dare un segnale importante alla scolarizzazione dei bambini meno abbienti, che durante questo periodo non possono permettersi di seguire le lezioni scolastiche. Il sito twitter ufficiale della Roma condivide l’iniziativa, spiegando nel dettaglio il perché del gesto: “Questi ragazzi hanno diritto alla scolarizzazione. Il tema Roma è molto importante, abbiamo numeri significativi. L’emergenza coronavirus ha ampliato queste distanze sociali. Molto spesso si da per scontato che ci sia un tablet o un computer in famiglia, ma non è così”.