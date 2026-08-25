Caos, disagi e un quartiere preso d'assalto dai tifosi giallorossi che ieri sera si sono recati allo Stadio Olimpico per assistere a Roma-Fiorentina. Una situazione che - complice il cantiere per la fermata della metro C Farnesina - è diventata insostenibile per i residenti. Per questo Francesca Del Bello, presidente del municipio II, negli scorsi giorni aveva scritto a questore e prefetto: "Troppi posti auto riservati ai tifosi al Villaggio Olimpico". E oggi è arrivata la replica di Eugenio Patanè (assessore alla Mobilità) che all'Adnkronos ha lanciato una nuova proposta: "Bisogna tutelare i residenti, quindi approfondirei l'ipotesi di Zone a traffico limitato con varchi transennati e presidiati dai vigili, in occasione di partite, concerti o altro tipo di eventi infrasettimanali perché, soprattutto ora, con la presenza dei cantieri per la Metro C alla Farnesina e al Flaminio, si riversano tutti nella stessa area e i residenti si ritrovano auto parcheggiate anche davanti al portone non riuscendo nemmeno a rientrare a casa". L'ipotesi era già stata lanciata mesi fa al Villaggio Olimpico, con una raccolta firme partita in primavera in vista dei tanti concerti ed eventi estivi all'Auditorium. Una soluzione differente che, però, dovrà piacere inevitabilmente anche alla Questura. Ed è proprio quest'ultima ad aver richiesto determinate soluzioni a Roma Capitale per affrontare la nuova stagione calcistica partita ieri sera. "Durante le partite di Roma e Lazio - ha sottolineato Patanè - noi aumentiamo del 50% le linee dirette allo stadio. Si tratta di 19 linee del trasporto pubblico. Bisogna utilizzare i parcheggi di scambio. Ci sono autobus pagati dalla Roma per il trasporto ospiti. Ci sono le navette che mettiamo a disposizione noi quando gioca la Lazio. E in occasione degli Internazionali, della Coppa Italia o del Sei nazioni di rugby predisponiamo un vero e proprio piano della mobilità con aree di sosta, Ncc ecc. E poi ci sono altri vettori per spostarsi: le bici elettriche, i monopattini. Insomma le alternative esistono", ha concluso l'assessore.