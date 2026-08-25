Nella prima trasferta stagionale i tifosi giallorossi non ci potranno essere. Il Prefetto di Lecce Natalino Manno, ha firmato questa mattina l’ordinanza ufficiale che dispone il divieto di acquisto dei tagliandi di accesso a tutti i cittadini residenti nella regione Lazio e inoltre è stata disposta la chiusura completa dello spicchio di stadio riservato alla tifoseria ospite al Via del Mare. Nessun biglietto in vendita, una decisione dovuta agli scontri avvenuti all'esterno dell'impianto nel 2025. La nuova stagione riparte sulla scia di quella passata conclusa senza trasferte da gennaio fino a maggio a causa degli incidenti sull'A1 tra ultras della Roma e quelli della Fiorentina.