Roma, caccia al vice Dovbyk: piace Beto. Verso l’Inter: Le Fée ancora in gruppo

Le grandi manovre potrebbero iniziare presto, sempre che non siano già iniziate. Di certo c’è che Roma ed Everton (i due club di proprietà dei Friedkin , insieme ai francesi del Cannes) lavoreranno insieme, anche dal punto di vista tecnico, non solo di promozione del brand. E una delle prima pedine c he potrebbe passare da una squadra all’altra è Beto . Per parlare dell'ex giocatore dell'Udinese è intervenuto a 'okcalciomercato.it' Gabriele La Manna, intermediario per i friulani nel trasferimento dal Portimonense alla Serie : "Beto è fuori dal giro dell’Everton, ma il problema è legato al costo del suo cartellino : i Toffees lo hanno pagato tanto e l’attaccante guadagna circa 3 milioni”. La Roma si è interessata anche ad Ola Aina , esterno del Nottingham con un passato al Torino con Juric . Il nigeriano è in scadenza di contratto ed è quindi prendibile a una cifra contenuta in inverno. Juric qualche settimana fa aveva provato anche il 3-4-3 e per quel modulo serve un'ala. Sul taccuino c'è sempre Boga che era stato cercato in estate e rispunta il nome di Laurienté . Il giocatore del Sassuolo è al momento in Serie B con i neroverdi.

Una sicurezza per oggi, ma, soprattutto, per domani. Il futuro in giallorosso di Svilar è ancora tutto da scrivere e i dialoghi per il rinnovo del contratto che scadrà tra due anni sono in piedi, in attesa dei colloqui decisivi. Un'altra giornata di lavoro a Trigoria per la Roma, in piena sosta per le nazionali e con il gruppo ridotto all'osso visti i 15 calciatori convocati in giro per il mondo (nessuno ne ha di più in Serie A). In gruppo non si sono allenati né Stephan El Shaarawy né Paulo Dybala,alle prese con i rispettivi problemi fisici che proveranno a recuperare per la ripresa con l'Inter. Oggi si è allenato a Trigoria insieme ai compagni Mate Hummels che ha scherzato su Instagram pubblicando una storia in cui mostra il suo sorriso: "Raramente sono sembrato più antisportivo in una foto".